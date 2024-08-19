Жаркая и сухая погода прогнозируется сегодня в Подмосковье

Сегодня в Москве и в Подмосковье ожидается переменная облачность, осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Московской области составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в столице — от двадцати семи до двадцати девяти градусов.

Ветер будет южного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба, указали синоптики.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как не набрать обратно килограммы, потерянные из-за жаркой погоды.