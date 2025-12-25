«Жарко в –15 ℃»: полуголый бегун из Одинцова стал звездой соцсетей

Жители подмосковного Одинцова стали свидетелями необычной утренней пробежки, пишет REGIONS . При температуре –15 ℃ вдоль дороги в районе Трехгорки бежал мужчина в шортах, гетрах и шапке, но с обнаженным торсом.

Очевидцы засняли экстремала на видео, после чего ролик быстро разошелся по соцсетям, собрав разнообразные комментарии. Кто-то поддерживал дисциплину и решение героя ролика, а кто-то довольно эмоционально переживал за его здоровье. Не все поняли логику холодных пробежек, предполагая, что для неподготовленного человека это будет скорее опасно.

Как пояснила в интервью фитнес-тренер Анна Попова, вероятнее всего, этот человек практикует фрование (от англ. frost — «мороз» и running — «бег») — направление закаливания, набирающее популярность. Его адепты сознательно выходят на зимние пробежки в минимальной одежде — шортах, легкой футболке или вовсе без верха, считая, что так повышают устойчивость организма к холоду, укрепляют иммунитет и тренируют сосуды. Однако эксперт подчеркивает: такой метод действительно подходит только подготовленным людям и требует строгих правил.

«Чрезмерное охлаждение тела может привести к переохлаждению. При недостаточном прогреве мышц и связок возрастает риск травм, а при температуре ниже −10 ℃ дыхание холодным воздухом через рот способно вызвать воспаление дыхательных путей», — добавила Попова.

Для безопасных зимних тренировок тренер рекомендует принцип многослойности: влагоотводящий нижний слой, утепляющий средний и ветрозащитный верхний. Ключевое значение имеет и субъективное восприятие погоды: кто-то комфортно бежит при –5 ℃ в легкой куртке, а для кого-то и 0 ℃ — уже повод надеть термобелье. Также важно следить за влажностью и ветром — они усиливают ощущение холода.

История одинцовского бегуна вскрыла противоречие между модным трендом и базовыми нормами безопасности. Специалисты не отрицают потенциальной пользы мягкого закаливания, но напоминают: начинать следует с контрастного душа и коротких прогулок, а не с полуголого марафона в 15-градусный мороз. Иначе вместо укрепления здоровья можно получить обратный эффект — от простуды до обморожения.

Ранее были названы способы правильного укрепления иммунитета перед холодным сезоном.