Жаждущий славы житель Подмосковья решил «помыть» мусорки своим языком

В подмосковном Егорьевске местные жители столкнулись с шокирующей активностью неизвестного мужчины, который массово рассылает в мессенджерах предложения о создании сомнительного контента. Как передает REGIONS со ссылкой на местные сообщества, автор сообщений готов бесплатно убирать собачьи экскременты, облизывать мусорные урны и общественные туалеты, лишь бы его фотографии и видео появились в интернете.

«Хочу прославиться», «хочу опозориться» — такие мотивировки сопровождают его неоднозначные инициативы, вызывающие недоумение у получателей. Мужчина жаждет внимание, но пугает такими предложениями жителей. Некоторые в соцсетях сомневаются в адекватности горожанина.

Медицинский психолог Психиатрической больницы № 3 Виктория Волкова связывает подобное поведение с сезонным обострением, характерным для осеннего периода.

«Осенью и весной психическое обострение происходит из-за изменения светового дня. В мозге не хватает достаточной выработки гормонов, поэтому начинает меняться настроение, эмоциональный фон имеет более резкие перепады», — отмечает Волкова.

В качестве профилактики психолог рекомендует выстраивать режим труда и отдыха, обеспечивать полноценный сон не менее восьми часов и не пропускать прием назначенных врачом препаратов.

