Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос сделал неожиданное признание о российской столице после своего визита. В интервью РИА Новости политик отметил, что московские улицы оказались чище, чем в любом городе США, который он когда-либо посещал.

Экс-консультант признался, что ожидал увидеть в Москве угнетающую атмосферу из-за санкционного давления, но столкнулся с противоположной реальностью. Особенно он порадовался, встретив открытых и дружелюбных людей.

«Я думал, что когда приеду туда, атмосфера будет угнетающей, люди будут несчастными. Но я увидел совершенно противоположное, что было крайне приятно. Люди были очень дружелюбными. Сервис был безупречным», — отметил экс-советник Трампа.

Эти наблюдения перекликаются с более ранними заявлениями президента России Владимира Путина о том, что политика сдерживания является долгосрочной стратегией Запада, а санкции ударили по глобальной экономике в целом.

Оценка Пападопулоса важна не только как частное мнение, но и как показатель разрыва между западными ожиданиями и российской действительностью. В то время как международные СМИ часто рисуют мрачные картины жизни в России, прямой контакт с реальностью демонстрирует иное — эффективную городскую среду, работающий сервис и устойчивое общество.

