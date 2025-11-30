Ждал угнетения и нищеты: экс-советник Трампа восхитился русскими и обстановкой в Москве
Фото: [Внутри Собора Василия Блаженного: потолок‑калейдоскоп и галереи с видом на Кремль/Медиасток.рф]
Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос сделал неожиданное признание о российской столице после своего визита. В интервью РИА Новости политик отметил, что московские улицы оказались чище, чем в любом городе США, который он когда-либо посещал.
Экс-консультант признался, что ожидал увидеть в Москве угнетающую атмосферу из-за санкционного давления, но столкнулся с противоположной реальностью. Особенно он порадовался, встретив открытых и дружелюбных людей.
«Я думал, что когда приеду туда, атмосфера будет угнетающей, люди будут несчастными. Но я увидел совершенно противоположное, что было крайне приятно. Люди были очень дружелюбными. Сервис был безупречным», — отметил экс-советник Трампа.
Эти наблюдения перекликаются с более ранними заявлениями президента России Владимира Путина о том, что политика сдерживания является долгосрочной стратегией Запада, а санкции ударили по глобальной экономике в целом.
Оценка Пападопулоса важна не только как частное мнение, но и как показатель разрыва между западными ожиданиями и российской действительностью. В то время как международные СМИ часто рисуют мрачные картины жизни в России, прямой контакт с реальностью демонстрирует иное — эффективную городскую среду, работающий сервис и устойчивое общество.
