С приближением лесного сезона добровольческий поисково-спасательный отряд «Ямал» запускает проект «Азимут домой» — бесплатные двухдневные курсы для всех желающих научиться искать потерявшихся людей. Занятия пройдут в разных городах региона, ближайшие запланированы на 30-31 мая в Новом Уренгое. Заместитель директора АНО «Центр поискового добровольчества Ямала» Никита Жавнерович рассказал, чему учат добровольцев, как ищут «бегунков» и вахтовиков, а также объяснил, почему нельзя ждать три дня перед обращением в полицию. Подробнсти узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам Никиты Жавнеровича, организаторы выбирают для занятий лесной участок недалеко от города, чтобы участникам было несложно добраться. В первый день всех делят на две группы: опытные члены отряда повторяют уже изученное, а новичкам рассказывают о работе отряда, методиках поиска и учат пользоваться снаряжением — компасом, навигатором и радиостанцией. Во второй день проходит практическое занятие, где моделируется ситуация с потерявшимся в лесу. Радиосигнал в таких условиях устойчивее сотовой связи, к тому же другие группы также слышат эфир. Если человек прошел двухдневные курсы, его принимают в отряд без экзаменов.

Добровольцы ищут потерявшихся не только в лесу, но и в населенных пунктах. Распространенный миф о том, что лесной поиск сложнее городского, на самом деле не соответствует действительности. В лесу сложность заключается только в площади поиска, тогда как в городе намного больше мест, где может находиться человек: подъезды, парки, торговые центры, подвалы, заброшенные здания и чердаки. В городском поиске важно распространить ориентировку — объявление с приметами и фото выкладывают в соцсетях и расклеивают по городу, но только с разрешения родственников.

Отдельная категория «потеряшек» — вахтовики. Классическая ситуация выглядит так: перед вахтой человек несколько дней употребляет алкоголь, потом едет в поезде, где не пьет, а по приезде у него случается приступ белой горячки, которая возникает не в процессе запоя, а спустя несколько дней. В таком состоянии человек не понимает, где находится, у него возникают галлюцинации, и он может уйти в лес или блуждать по городу. За год обычно бывает 7–10 таких случаев, и чаще всего заблудившихся находят.

Что касается подростков-«бегунков», здесь действуют аккуратно. Если ребенок поссорился с родителями и убежал из дома, он может увидеть ориентировку и спрятаться еще лучше. Для детей примерно до 12 лет в отряде применяют другую методику: доброволец с большим количеством подписчиков записывает видеообращение к жителям с просьбой выйти в свой подъезд и осмотреть его с первого до последнего этажа. Люди отписываются в комментариях о результатах. Таким способом уже дважды находили детей в Надыме, но методика работает только в небольших городах — примерно до 100 тысяч населения.

Жавнерович подчеркивает: обращаться в полицию при исчезновении человека можно и нужно сразу же. Широко распространенное заблуждение о том, что нужно ждать три дня, — опасный миф. Любое промедление может стоить пропавшему здоровья или даже жизни. Адвокат Микаэль Дубухов пояснил, что работа по установлению местонахождения человека начинается фактически незамедлительно после поступления заявления. Сначала заявление регистрируется по статье 144 УПК РФ, где предусмотрено три дня для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Если местонахождение не установлено, срок могут продлить до 10 суток, а в отдельных случаях — до 30 суток. При обнаружении признаков преступления дело передается в Следственный комитет.

Деятельность добровольцев поискового отряда не оплачивается — благодарности и часы на «Добро.ру» это максимум, что может получить волонтер-поисковик. Участники ДПСО «Ямал» признаются: добровольцы — это те люди, которые решили для себя, что хотят, могут и будут помогать.

Ранее сообщалось, что пенсионерка вызвала МЧС из-за яркого заката в Одинцове.