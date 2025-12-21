«Ждем лифт по 50 минут!»: в Москве новостройка стала испытательным полигоном для жильцов

В новом жилом комплексе «Кронштадтский» на севере Москвы бытовая проблема превратилась в постоянные бытовые муки, передает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова жильцов. По их заявлению, это якобы не единственная проблема, которая усложняет им жизнь.

Речь, предварительно, идет о доме на Кронштадтском бульваре, 8к2. Жильцы заявили, что вечером вновь столкнулись с полным отказом лифтового хозяйства. Ситуация приобрела критический масштаб: более 20 человек, включая детей, пожилых жителей и родителей с колясками, вынуждены были провести в ожидании около 50 минут, просто чтобы попасть в свои квартиры. По словам очевидцев, подъезд превратился в давку, где люди физически не могли воспользоваться лестницей из-за невозможности поднять детей или тяжелые сумки на высокие этажи.

Жители в разговоре с журналистами «Осторожно, новости» указывают на целый букет системных проблем: помимо регулярного выхода лифтов из строя, в ЖК отмечаются постоянные перебои с интернетом, срывы сроков передачи квартир дольщикам и ложные срабатывания пожарной сигнализации, которая включается без видимых причин. Все это рисует картину не просто технических неполадок, а глубоких проблем с управлением, эксплуатацией и качеством сданного объекта.

Отметим, что в самом ЖК и официальные органы информацию об этом не комментировали. Также не уточняется, обращались ли жители в УК и инстанции.

