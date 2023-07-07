«Ждет мгновенная смерть»: эзотерик рассказала об опасностях загадочных кругов в Краснодарском крае

Знаменитая 45-я параллель в Краснодарском крае хранит в себе много секретов. На всей протяженности «золотой середины» Земли расположены не только духовные объекты, но и мистические круги.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала об опасностях таких загадочных «кругов смерти».

«Речь не о тех кругах, которые по ночам создают люди, а о тех, в которых и вокруг которых происходят необъяснимые события. Например, в них может совсем не быть никаких насекомых, а птицы не пролетают над ними», — поделилась Абравитова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, в них могут быть помяты колосья, а также возле кругов зачастую находят трупы животных.

«Если какое-то существо находилось в кругу в момент, когда он был образован, его ждет мгновенная смерть. Например, там находили обугленных ежей, которые просто не успевали убежать», — добавила специалист.

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