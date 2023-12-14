«Ждите судьбоносную встречу»: ясновидящая раскрыла новогодний секрет привлечения любви

Совсем скоро на всей планете наступит волшебная ночь — время, когда люди загадывают самые заветные желание и верят, что они непременно исполнятся. Как подготовиться к главному празднику года, чтобы все задуманное осуществилось, нам рассказала известная ясновидящая Инна Мишина .

Ритуальное очищение

По ее словам, перед Новым годом нужно непременно провести символическое очищение дома, чтобы убрать скопившийся за год негатив и «расчистить дорогу» для прихода новой позитивной энергии.

«Пересмотрите каждую комнату и избавьтесь от ненужных вещей. Смело выбрасывайте старую одежду и обувь, разбитую посуду, засохшие цветы в горшках. Для ритуального очищения дома можно использовать ароматические травы, такие, как белый кедр или сандал. Пройдитесь по каждой комнате, распространяя дым этих трав, обращая внимание на каждый уголок, чтобы очистить пространство от негативной энергии», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня.

Фото: [ freepik.com ]

Ясновидящая посоветовала повесить на елку золотой ключик, ведь этот амулет считается символом процветания и удачи в новом году.

Магия камней

«Наденьте в новогоднюю ночь украшения с камнями, которые очень любит Дракон. Яшма — для мудрости и защиты от негатива, черный агат — для успеха и благополучия, зеленый нефрит — для укрепления веры в свои силы, золотой пирит — для привлечения богатства, а малахит помогает привлечь в дом любовь. Будет замечательно, если вы найдете фигурку дракона из этих полудрагоценных камней», — добавила Мишина.

По мнению ясновидящей, полный кошелек под елкой обязательно привлечет богатство в дом. Нужно просто наполнить его монетами и крупными купюрами.

Встречаем любовь

«Очень важно загадывать желание правильно, особенно тем, кто давно ищет любовь. Возьмите лист бумаги, ручку и красную ленту. На листе бумаги напишите ваше желание. Старайтесь сформулировать его позитивно и конкретно. После написания желания аккуратно сверните бумагу и перевяжите ее лентой. Затем прикрепите бумажку к ветке новогодней елки. После этого ритуала ждите судьбоносную встречу с любимым», — пояснила Мишина.

Перед праздником обязательно откройте окна и двери на несколько минут, продолжила ясновидящая. Тогда все старое и отжившее уйдет, а новое и волшебное придет в дом, заключила собеседница издания.

Ранее астролог подготовила гороскоп с 11 по 17 декабря.