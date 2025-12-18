Представитель Русской православной церкви высказал критическое отношение к популярной новогодней традиции, когда люди записывают желание на бумаге и сжигают ее под бой курантов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов.

По мнению священнослужителя, данный обряд сам по себе не способен приблизить исполнение мечты, так как не требует от человека внутреннего духовного усилия. Он отметил, что подобные действия, не предполагающие нравственной работы над собой, направлены «в никуда».

В качестве конструктивной альтернативы отец Федор предложил направлять свои устремления через совершение добрых дел, помощь ближним и искреннюю молитву. Он подчеркнул, что, согласно христианскому вероучению, для получения чего-то хорошего в жизни человек должен сам становиться лучше, и именно на это внутреннее усилие часто отвечает Бог.

Священник также указал, что традиция сжигания записок имеет языческие корни и по сути направлена на обожествление собственного «я», что может мешать духовному развитию.

