Желающая заработать на инвестициях жительница ЯНАО лишилась почти 2,5 млн рублей

Жительница Ямальского района попалась на удочку мошенникам и перевела им несколько миллионов рублей, желая увеличить вложенную сумму. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Аферисты вышли на связь с северянкой через WhatsApp и убедили ее заняться инвестициями. Жертве обмана описали привлекательные перспективы, пообещав солидный доход от вложений. Женщина доверилась незнакомцам, нашла и перевела 2 390 000 рублей через онлайн-банк. Однако «чуда» не происходило, обман стал очевиден.

Лишившаяся крупной суммы жительница ЯНАО обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В очередной раз правоохранители предостерегают жителей от общения с неизвестными людьми. Стоит насторожиться, если они представляются сотрудниками банков, структур, запугивают или обещают заработок. Не существует «защищенных» или «безопасных» счетов, сайтов и систем. Рекомендуется заблокировать подозрительного собеседника и не продолжать с ним диалог ни в каком виде.

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