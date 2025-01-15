Желающий получить интимную услугу житель ЯНАО нарвался на мошенников

Жаждущий получить услуги откровенного характера северянин попался в руки мошенников, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД России по региону.

Житель северного региона нашел в интернете объявление об интимных услугах и решил воспользоваться заманчивым предложением. После набора указанного номера он пообщался с девушкой, которая назвала стоимость услуги. Мужчина перевел 55 тысяч рублей, но чуда не произошло.

Через несколько дней ноябрянину позвонили неизвестные и заявили, что произошел сбой, из-за которого средства не поступили в «интимную организацию». Раздосадованные клиент поверил и перевел еще 293 тысячи рублей, чтобы наверняка заполучить желаемое. Однако и в этот раз ничего не случилось. Только тогда мужчина понял, что его обманули. Он обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что обманувших пенсионерку на 300 тыс. рублей мошенников задержали в Московской области.