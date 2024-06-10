Желающий проветриться вахтовик открыл дверь самолета рейса Сургут — Москва

Выпивший пассажир самолета, заходящего на посадку во Внуково, открыл аварийную дверь судна. Чудом удалось избежать катастрофы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в Сети.

Вахтовик из Краснодарского края потерялся в пространстве и собственном сознании из-за алкоголя. Он проспал почти весь полет из Сургута, а в какой-то момент решил, что может открыть аварийную дверь. По словам мужчины, ему просто стало слишком жарко. Об этом он уведомил весь салон криком.

Удивительно то, что дверь легко поддалась. В это время самолет уже зашел на посадку. Во Внуково мужчину уже встречали сотрудники транспортной полиции.

Уточняется, что никто не пострадал. Повезло, что в этот момент судно уже практически коснулось земли. Теперь буяну, очевидно, придется как минимум выплатить штраф.

Отметим, что ситуация могла обернуться трагедией, если бы мужчина открыл двери самолета во время полета на большой высоте. В таком случае его бы выкинуло из салона, а остальные потеряли бы сознание меньше, чем через минуту. Случилась бы непоправимая разгерметизация.

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