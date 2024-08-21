Желающий впечатлить девушку кузбассовец угнал ВАЗ

В Ленинске-Кузнецком молодой человек угнал отечественный автомобиль ради поездки к возлюбленной. Как пишет издание «Vse42.ru» , это не первое подобное преступление романтика.

Сибиряк заприметил ВАЗ-2109 на парковке в Ленинское-Кузнецком. Под покровом ночи он вскрыл автомобиль и совершил другие манипуляции, которые позволили ему уехать на чужом транспорте. По словам самого молодого человека, он хотел поехать на машине к девушке и произвести на нее впечатление романтичным и неправомерным поступком. Возлюбленной он сказал, что ВАЗ приобрел на собственные деньги.

70-летний хозяин отечественной машины обнаружил пропажу и пошел в полицию. Правоохранители нашли транспорт и забрали у дома девушки, где остался вероятный угонщик. Оказалось, что ранее он уже пользовался чужими автомобилями.

МВД Кузбасса отмечает, что за неправомерное завладение автомобилем даже без цели присвоения можно попасть в колонию на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области дал признательные показания.