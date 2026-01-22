Железная кобра на выхлопе: в Балашихе заметили уникальный тюнинг «жигулей»

Необычный автомобиль привлек внимание жителей жилого комплекса «Пехра» в Балашихе. ВАЗ-2104, прозванный очевидцами «змеевым», отличается уникальным тюнингом: вместо стандартной выхлопной трубы на машину установлена стилизованная стальная кобра, из пасти которой вырываются отработанные газы. Хотя креатив и получил оценки в соцсетях, юрист Гульназ Измайлова рассказала REGIONS о правовой изнанке такого изменения.

Как пишет телеграм-канал «В Балашихе|Все новости», владелец транспортного средства профессионально занимается изделиями из нержавеющей стали, что и объясняет высокое качество декоративного элемента. Змея, как шутят, сверлит взглядом и «шипит» при заведении машины.

Несмотря на творческий подход, подобные доработки поднимают важный вопрос об их легальности. Юрист Гульназ Измайлова пояснила, что самостоятельное внесение изменений в конструкцию выхлопной системы без официального оформления запрещено законодательством. Однако процедура легализации возможна и предоставляет автовладельцам практический алгоритм действий.

Порядок узаконивания изменений включает несколько обязательных этапов. Первый шаг — получение заключения от аккредитованной лаборатории и разрешения Технического надзора ГИБДД о возможности модификации. Только после этого можно проводить сами работы. Затем следует повторная экспертиза, подтверждающая безопасность доработки, и финальная регистрация изменений в Госавтоинспекции для внесения соответствующих отметок в паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

Соблюдение этой процедуры, по словам эксперта, не только избавит владельца от возможных штрафов и проблем при прохождении техосмотра, но и гарантирует, что декоративный элемент не повлияет на безопасность вождения.

