Железнодорожная сенсация: «Ласточки» могут связать два южных города уже в следующем году

В пресс-службе Приволжской железной дороги подтвердили, что вопрос запуска скоростных электропоездов «Ласточка» между Волгоградом и Ростовом-на-Дону находится в стадии проработки. Окончательное решение по назначению такого сообщения пока не принято, сообщает V1.

Согласно предварительным данным, обсуждается возможность запуска поездов в 2026 году. Маршрут может связать железнодорожный вокзал в центре Ростова-на-Дону и станцию в международном аэропорту Волгограда. Предполагаемое время в пути составляет 5,5 часа. Для организации сообщения может быть зарезервировано и закуплено три состава стоимостью примерно 360 млн рублей каждый.

В администрации Волгоградской области не дали официального подтверждения, указав, что решение находится в компетенции ОАО «Российские железные дороги». На данный момент прямое пассажирское железнодорожное сообщение между городами приостановлено. Ранее курсировавший поезд преодолевал расстояние более чем за 12 часов. Его работа была временно остановлена с 5 октября по 24 декабря 2025 года. Возобновление движения этого состава в ежедневном режиме запланировано с 11 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что билеты на поезд Деда Мороза нижегородцы раскупили за минуту.