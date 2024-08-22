Железнодорожникам Брянской области выдали шлемы и бронежилеты

Уточняется, что данная мера на территории региона будет действовать до отмены руководителем Брянского центра организации работы железнодорожных станций.

Работникам на Брянской железной дороге раздали специальные средства защиты в связи с напряженной обстановкой и обострением ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, имея в распоряжении соответствующий документ.

В комплекте имеется инструкция по правильному использованию защитных шлемов и бронежилетов для защиты от осколочных ранений. В них будут работать сотрудники на восьми приграничных станциях региона: Жеча, Новенькое, Климов, Холмечи, Трубчевск, Суземка, Погар и Сураж.

Ранее ДРГ из 200 украинских боевиков вошла в приграничье Брянской области и дважды атаковала территорию РФ.