Железнодорожники Кировской области откапывают станции из-под метрового снега
Обильные снегопады, обрушившиеся на Кировскую область, превратили железнодорожные станции в настоящие снежные ловушки, сообщил портал newsler.ru. Высота покрова сейчас колеблется от 60 до 94 см — это в полтора раза выше климатической нормы. А на станции Шахунья сугробы и вовсе доросли почти до метра.
Железнодорожники работают на пределе возможностей: только за 16 февраля им удалось вывезти более 108 тыс. кубометров снега и очистить порядка 46 тыс. километров пути. Если сложить все усилия с начала сезона, получатся космические цифры: 4,4 млн кубометров снега и 119 тыс. километров путей. Пиковая нагрузка пришлась на начало и конец января, а также на минувшее воскресенье.
В борьбе со стихией задействовано 105 единиц спецтехники. Для выгрузки снега подготовили больше тысячи специальных площадок — чтобы было куда ссыпать сугробы. Ежедневно чистят вокзалы, станции и платформы, а все территории посыпают песком и реагентами, чтобы пассажиры не падали.
Сами железнодорожники тоже не забыты: они работают в теплой зимней одежде и проходят обязательный инструктаж. Ведь безопасность движения поездов и людей — превыше всего.
