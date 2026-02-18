Зима сдает позиции: дорожники постепенно открывают движение в Курганской области

В Курганской области дорожная обстановка постепенно приходит в норму: 18 февраля с 8:00 временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным и региональном трассам частично сняты, сообщил портал kikonline.ru.

Однако расслабляться рано: в четырех округах запрет продолжает действовать. Под ограничениями остаются дороги в Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском и Куртамышском округах.

На федеральной трассе «Иртыш» с 324-го по 465-й километр (это территория Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов) по-прежнему нельзя ездить пассажирскому транспорту и грузовикам с крупногабаритными или тяжеловесными грузами.

Не открыта пока и региональная дорога Курган – Куртамыш – Целинное на отрезке от Кургана до Куртамыша. Водителям, планирующим поездки в этих направлениях, стоит либо отложить их, либо искать альтернативные пути.

Когда снимут оставшиеся запреты, пока неизвестно. В ГИБДД обещают сообщить дополнительно, как только ситуация улучшится. Пока же зима продолжает испытывать зауральские трассы на прочность.

