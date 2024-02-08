Железнодорожники объявили забастовку во Франции

Сотрудники нацкомпании железных дорог Франции заранее предупредили властей о забастовке с 16 по 18 февраля. Об этом сообщает местное издание Midi Libre в четверг, 8 февраля.

Уточняется, что причин для забастовки существует несколько: так, в частности, работники жалуются на низкие зарплаты, а также и на тяжелые условия труда. Ранее была встреча профсоюзов компании и ее руководства – она, как уточняет СМИ, не привела ни к каким конструктивным решениям, в связи с чем предупреждение о забастовке остается в силе.

При этом, забастовка начинается с началом школьных каникул. Некоторые профсоюзы объявили о других датах проведения забастовки – с 15 по 19 февраля, в эти даты пассажиропоток в стране может быть максимальным.