Железнодорожный переезд на трассе А-107 в Подольске временно закроют
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Железнодорожный переезд на двести шестом километре трассы А-107 в Подольске временно закроют для проведения ремонтных работ.
Как сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, переезд будет закрыт в ночь на четверг, 31 августа, а также в ночь на пятницу, 1 сентября. Движение в это время будет ограничено с 23:00 до 06:00.
Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
Фото: [ГК «Автодор»]
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