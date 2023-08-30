Железнодорожный переезд на трассе А-107 в Подольске временно закроют

Железнодорожный переезд на двести шестом километре трассы А-107 в Подольске временно закроют для проведения ремонтных работ.

Как сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, переезд будет закрыт в ночь на четверг, 31 августа, а также в ночь на пятницу, 1 сентября. Движение в это время будет ограничено с 23:00 до 06:00.

Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Фото: [ ГК «Автодор» ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности федеральной поддержки в развитии транспорта в Московской области.