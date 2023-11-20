«Железный Аман»: чем запомнился бывший губернатор Кемеровской области Тулеев

Прощание с бывшим главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в музыкальном театре Кузбасса. Тулеев скончался сегодня на 80-м году жизни. Об этом сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

Бывшего губернатора называли «Железным Аманом», он говорил с народом на «ты». За 21 год непрерывной работы Тулеев стал настоящим отцом Кузбасса. Его помнят, его любят, о нем искренне скорбят. Цивилев назвал смерть своего предшественника невосполнимой утратой.

«С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал он.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, чем жителям Кузбасса запомнился Тулеев. По его словам, он — знаковая личность в региональной политике.

«Рассуждать о его подходе к своей работе можно сколько угодно, но мнение кузбассовцев говорит гораздо красноречивее — 21 год у власти. Сам политик признавался, что ставит благополучие жителей превыше всего. Он оказывал поддержку семьям и одаренным детям – даже учредил именную премию, выплачиваемую из собственных средств. При нем Кузбасс стал одним из самых развитых регионов России», — заявил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он достойно руководил и достойно покинул свой пост, уверен политолог.

«Его карьера была блистательной, но после трагедии в «Зимней вишне» он не стал держаться за губернаторское кресло и достойно покинул пост. Безусловно, Тулеев— один из самых успешных политиков на региональном поприще. Его смерть — невосполнимая утрата как для кузбассовцев, так и для всей России. Аман Гумирович хотел навсегда остаться в светлой памяти народа — и его мечта сбылась», — заключил Разгуляев.

Аман Тулеев возглавлял кемеровскую область с 1997 по 2018 год и покинул свой пост после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» — пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

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