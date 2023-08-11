«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

Общество
©Елизавета Семина/РИА Новости

Фото: [©Елизавета Семина/РИА Новости]

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за риска пожаров.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, предупреждение действует до десяти часов вечера субботы, 12 августа.

«Пожарная опасность — четвертый класс», — говорится в сообщении метеорологов.

В Подмосковье также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Предупреждение объявлено до вечера пятницы.

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