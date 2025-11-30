Желтый уровень опасности: почему москвичам стоит быть осторожнее до утра понедельника

Гидрометцентр России ввел желтый уровень погодной опасности для Москвы и Московской области. Как сообщают синоптики, причиной для предупреждения стал плотный туман, который значительно ухудшает видимость на дорогах, передает ТАСС.

По данным метеорологов, в таких условиях видимость на отдельных участках может снижаться до 200 метров, что создает потенциально опасную обстановку, прежде всего, для участников дорожного движения.

Действие штормового предупреждения, согласно прогнозу, продлится до 9 часов утра понедельника, 1 декабря. Специалисты рекомендуют жителям и гостям столичного региона быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.

Ранее метеорологи сообщили о позднем наступлении зимы в центральных регионах России.