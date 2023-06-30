«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за ветра, дождя и града
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В Подмосковье из-за сильного ветра, дождя и града объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, предупреждения действуют до вечера пятницы, 30 июня.
По данным синоптиков, сегодня в Московской области местами ожидаются ливни, а порывы ветра при грозе могут достигать семнадцати метров в секунду.
«Ветер. <…> Гроза. <…> Дождь. Период предупреждения до 21:00 30 июня», — говорится в сообщении.
Аналогичные предупреждения действуют также в Москве.
В последний день июня, по прогнозам метеорологов, в столичном регионе ожидается от 17 до 22 градусов тепла.