«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за ветра, дождя и града

В Подмосковье из-за сильного ветра, дождя и града объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, предупреждения действуют до вечера пятницы, 30 июня.

По данным синоптиков, сегодня в Московской области местами ожидаются ливни, а порывы ветра при грозе могут достигать семнадцати метров в секунду.

«Ветер. <…> Гроза. <…> Дождь. Период предупреждения до 21:00 30 июня», — говорится в сообщении.

Аналогичные предупреждения действуют также в Москве.

В последний день июня, по прогнозам метеорологов, в столичном регионе ожидается от 17 до 22 градусов тепла.