Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области

Главное управление МЧС по Липецкой области опубликовало предупреждение о воздушной опасности в регионе. С чем связано объявление не уточняют.

«Объявлен желтый уровень #ВоздушнаяОпасность по Липецкой области», — написано в предупреждении спасательного ведомства.

Липецкая область находится близ Курского региона, где сложилась непростая обстановка в приграничных с Украиной районах. Противника выдавливают с российских земель. Липецкая территория также находится у Воронежской, Тульской и Орловской областей, однако о воздушной тревоге 3 сентября там не объявляли.

Ранее сообщалось, что взрывы с разницей в несколько минут прогремели в Харькове и Днепре на Украине.