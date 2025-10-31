Жемчуг, Бузова и Дубай: секрет успеха дизайнера из Подмосковья, покорившего российских звезд

Дизайнер из подмосковного Орехово-Зуево Александр Титков создает украшения, которые носят Николай Басков, Ани Лорак и Ольга Бузова. REGIONS узнал , в чем секрет успеха мастера стиля, и почему его выбирают звезды.

Основанный в 2014 году бренд Титкова начал активно развиваться после старта сотрудничества с российским модельером Софьей Строкатой, а сегодня мастер готовит наряды для участников премии «Золотой граммофон». Ключевой особенностью стиля подмосковного творца стали крупные формы, жемчуг и стразы, создающие неповторимый блеск.

«Работа над каждым украшением вызывает особые эмоции, когда известно, кому оно предназначено. Но наиболее ценным для меня остается свобода творчества. Больше всего люблю в работе использовать жемчуг и стразы, придающие аксессуарам неповторимый блеск и изысканность», — рассказал Александр Титков.

Интерес представляет организация бизнеса: шоурум в Орехово-Зуево совмещен с производством и работает по предварительной записи, что позволяет уделять каждому клиенту максимальное внимание. Дверь помещения скрыта плотными шторами для создания атмосферы загадочности.

Украшения сначала создаются в виде образцов, затем тиражируются для бутиков-партнеров, причем особое внимание уделяется экспорту — одним из приоритетных направлений стал рынок Дубая, куда дизайнер регулярно ездит с презентациями новых коллекций. Эта бизнес-модель демонстрирует, как современный российский дизайнер может успешно конкурировать не только на отечественном рынке, но и выходить на международный уровень, сохраняя производство в родном городе и развивая уникальный узнаваемый стиль.

