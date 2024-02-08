Жена актера Панкратова-Черного рассказала о причинах госпитализации мужа

Российский актер Александр Панкратов-Черный оказался в больнице. Его супруга Юлия Монахова рассказала о состоянии мужа и объяснила, зачем потребовалась госпитализация. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Александр Панкратов-Черный пожаловался на боль в груди. Он почувствовал себя плохо во время управления автомобилем. Актеру помогли дойти до квартиры и вызвать скорую помощь. Врачи успели помочь звезде. Как оказалось, у артиста был инфаркт.

Супруга Панкратова-Черного отметила, что также ее супруг недавно упал на льду, когда находился в Краснодаре. После этого он постоянно ощущал боль, а все из-за сломанного ребра и плохой вентиляции легких. Беспокоить здоровье стало после возвращения в Москву.

Впрочем, надолго актер не остался под наблюдением врачей.

«Он дома, не в больнице. Упал на льду – ушиб небольшой. Но с ним все хорошо», — уточнила Монахова.

АлександруПанкратову-Черному 74 года. За свою актерскую карьеру поучаствовал в 158 проектах. Самые известные — «По законам военного времени-6», «Мастер и Маргарита», «Зимний вечер в Гаграх», «Продается дача», «Жизнь кувырком» и многие другие картины.

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