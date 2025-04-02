Жена британского принца Гарри рассказала, чем кормит своих детей

Меган Маркл, супруга принца Гарри, призналась, что позволяет своим детям Лилибет и Арчи употреблять не самую полезную еду, в том числе наггетсы и чипсы. Ее рассказ привел портал The Voice Mag.

Герцогиня сообщила, что холодильник в их доме забит полуфабрикатами. 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет очень любят наггетсы и периодически получают их. Маркл сама готовит это блюдо для детей. Также она позволяет им поедать чипсы. Еще Лилибет и Арчи любят бургеры, правда, в их вегетарианском варианте.

Журналисты отметили, что такой информацией Маркл поделилась с изданием из США. В то же время она в собственном шоу заявляла совершенно другое. Якобы дети обожают свежие овощи и фрукты и всегда получают их.

Путается Маркл и в воспоминаниях о своем детстве. Она говорит, что раньше постоянно питалась различным фастфудом, разогревая его в микроволновке. Ее отец Томас Маркл опровергает эти сведения. Он говорит, что эта информация категорически не стыкуется с теми фактами, которые помнит он сам.

Ранее сообщалось, что принц Гарри может подвергнуться судебному преследованию в США. Он якобы солгал, когда получал документы для американской визы и сообщил, что никогда не употреблял наркотики. Президент Соединенных Штатов Трамп убежден во лжи британского принца.