Жена бывшего мэра Сочи получила обвинение по уголовному делу

Янине Копайгородской официально предъявили обвинения по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник, близкий к следственному процессу.

Следователи предъявили обвинение экс-супруге бывшего мэра Сочи. Она проходит по делу о взятке в роли посредника. Предполагают, что она могла передать от бизнесмена супругу сумму в размере 43 млн рублей.

Отмечается, что Алексею Копайгородскому пока обвинение не предъявляли. В настоящее время Янина под домашним арестом. Ее муж находится в следственном изоляторе.

Напомним, что в 2023 году, по версии следствия, Копайгородский получил крупную сумму через супругу. Деньги предприниматель из Сочи передал за покровительство и услуги имущественного характера. История со взяткой могла быть сопряжена с вымогательством.

Также бывшего мэра Сочи обвиняют в присвоении или растрате. Предварительно, чиновника поймали на хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Ростовской области Голубев может стать фигурантом уголовного дела.