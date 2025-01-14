В начале января украинский спецназ захватил в плен в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который отправился на СВО в качестве добровольца. Об этом 10 января сообщило издание today.it.

Ченни был сотрудником самарской пиццерии, владельцем которой является Джангуидо Бреддо, почетный консул Италии в Самаре.

Жена Ченни, Екатерина, из видео и новостей в Сети, узнала о том, что ее муж в плену.

Она обратилась за помощью к российским властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».

Но пока, как рассказала Екатерина Ченни РИА Новости, с ней никто не связался.

Ранее сообщалось о том, что пленный украинский пограничник разочаровался в учебе у инструкторов НАТО.