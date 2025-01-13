Инструкторы Североатлантического альянса используют в работе не отвечающие современным требованиям методы обучения военных Украины и сами пытаются получить навыки у гостей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова оказавшегося в плену украинского пограничника, который проходил подготовку во Франции и Великобритании.

Накануне Рождества в плен российским войскам на границе с Белгородской областью сдались шесть человек. Среди них оказался Александр Бычко, инспектор пограничной службы 2-й категории.

С его слов, первый раз обучение он проходил в 2023 году в Великобритании на базе Warcope, а напоминало оно курс молодого бойца. После был французский Ла-куртин, где вместо курса усиленной подготовки «студенты» лишь бегали по полигонам и стреляли холостыми патронами.

Во время разговора Бычко уточнил, что инструктора не имеют представления о том, как идут боевые действия в современных условиях.

«Европейцы, британцы <…> они не понимают, как с этим работать», — сказал сдавшийся в плен украинец.

По его словам, европейцы до сих пор опираются в обучении на «накаты» и «штурмы», которые давали результат при ведение боевых действий на территории Африки. При этом новые реалии войны они воспринимали с трудом и заявляли, что скорее украинцы приехали их учить и делиться опытом.

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