Жена Курбана Омарова столкнулась с хейтом после родов

Блогер Валерия Омарова рассказала о хейте молодых мам. Она поддержала всех, кто столкнулся с этим после родов, как и она. Об этом пишет The Voice.

Упреки и осуждения полетели в сторону молодой мамы Валерии Омаровой. Девушка вдвое младше Курбана, но это не помешало им создать крепкую пару, а затем и семью. Однако это стало поводом для придирок со стороны пользователей Сети. Как считает Валерия, подписчикам всегда хватает тем для пересуд. Многие вопросы от незнакомцев переходят все личные границы.

«А ты сама рожала? Или кесарево? Ребенок на няне? Грудным кормишь? Или ребенок на смеси?! Девочки, ну вы чего? В смысле "сама рожала" или "не сама"? Не приносит же детей соседка! Любое появление ребенка – это роды, и неважно, каким образом они произошли. Мы все – мамы, каждая проходит свой путь, и он у всех разный», — заявила супруга Курбана.

Также Валерия заявила, что женщине важно не уходить в бытовые проблемы с головой, а уметь находить способ уделять себе время. По этой причине жена Омарова выступает за то, чтобы как можно больше мам имели нянь.

Ранее сообщалось, что Курбан Омаров купил двухэтажный особняк для своей семьи.