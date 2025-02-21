Двухэтажный особняк купил для своей семьи Курбан Омаров

Валерия Омарова рассказала, что они с мужем Курбаном стали владельцами нового загородного двухэтажного коттеджа. Об этом пишет Voice.

Недавно Валерия и Курбан Омаровы стали родителями – у них на свет появился сын. Для Валерии это первый ребенок, а для Курбана – третий (ранее 44-летний бизнесмен был женат на Ксении Бородиной). Видео нового уютного домашнего гнездышка было опубликовано в социальных сетях пары.

Поклонники звезд поздравили влюбленных и новоиспеченных родителей, пожелав им счастья на долгие годы. Но нашлись в сети и те, кто напомнил неприятные истории из прошлого Омарова, связанного с Ксенией Бородиной. Последняя, по данным журналистов, сейчас кстати готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым.

Напомним, ранее Боня ответила на вопрос о причинах нежелания общаться с Ксенией Бородиной.