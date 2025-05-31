Жена Макрона добралась до Илона? Маск объяснил появление фингала под глазом

Американский предприниматель и визионер Илон Маск поделился, что в процессе игры со своим старшим ребёнком X Æ A-12 он получил ушиб под глазом.

Как мы уже сообщали, 30 мая в Белом доме состоялась прощальная пресс-конференция, на которой Илон Маск, покидающий пост руководителя отдела по повышению эффективности государственного управления (DOGE), появился с синяком под глазом.

В социальной сети X Маск с удивлением обнаружил, что даже от пятилетнего ребёнка можно получить сильный удар в область правого глаза.

«Я просто дурачился с маленьким X. И я сказал: „Давай, ударь меня по лицу“. И он это сделал», — написал Маск.

В шутку он также отметил, что «не находился поблизости от Франции». Это было отсылкой к инциденту, когда Брижит Макрон дала пощечину своему мужу, президенту Франции, на выходе из самолета по прилету во Вьетнам.

Ранее глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал Эммануэлю Макрону и его супруге решать свои проблемы в личной жизни без посторонних глаз.