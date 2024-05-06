Жена Николая Носкова рассказала о самочувствии госпитализированного музыканта

Марина Носкова, супруга исполнителя хита «Это здорово», рассказала в беседе с RT о состоянии здоровья мужа. Пока музыкант остается под надзором врачей.

Николая Носкова госпитализировали 6 мая с подозрением на пневмонию. Пока он находится в московской больнице под наблюдением врачей, однако есть подозрения, что артист быстро придет в себя и поправится. Если так произойдет, то врачи выпишут звезду и позволят провести концерт 10 мая.

«Он чувствует себя хорошо. И температура, и сатурация у него в норме. Есть проявление пневмонии после вируса, но он находится на лечении, проходит курс реабилитации, все в порядке. <...> Да, под надзором, конечно. И врачи, и прекрасная клиника, персонал», — ответила Марина Носкова.

68-летний артист пока сам не комментировал произошедшее. Вероятно, он сделает это, когда ему будет лучше.

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