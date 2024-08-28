Жена Павла Мамаева родила футболисту еще одного сына

В семье Надежды и Павла Мамаевых произошло пополнение, о чем супруга футболиста радостно сообщила в личном блоге.

По словам Надежды, она и ее знаменитый муж исполнили свою заветную мечту о третьем сыне. Теперь Павел Мамаев может с гордостью говорить, что он является отцом аж четырех детей.

По словам Надежды, роды выдались сложными, но благодаря современной медицине и профессиональным врачам все получилось.

Отметим, что у Надежды есть сын от первого брака, а у Павла дочь от бывшей жены Аланы. Пара поженилась в январе 2022 года и летом появился сын Тимофей. Новорожденный стал вторым сыном футболиста. Он воспитывал и наследника Надежды, так что можно сказать, является отцом трех сыновей.

Ранее сообщалось, что военнослужащий из Подмосковья придумал необычное имя для дочери.