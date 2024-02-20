Жена Преснякова бросила вызов русской модели Ирине Шейк

Внук примадонны Никита Пресняков с молодой женой Аленой Красновой проживают в США. Пара выживает за границей как может. Недавно супруга музыканта показала, что вполне может пойти по стопам супермодели Ирины Шейк, пишет издание «Утро.ру» .

Алена Краснова — дочь состоятельных родителей, которые не пожалели сил и денег для наследницы. Девушка привыкла всегда быть ухоженной, а многие пророчат ей будущее модели. Сама блогер также подумывает об этом, особенно после похвалы подписчиков. На одном из черно-белых снимков Краснова оказалась копией Ирины Шейк: еще немного, и у русской модели появится конкурентка.

Не всем понравилось, что Краснова попыталась скопировать стиль Шейк и ее внешность. Однако похвалы в Сети гораздо больше, чем критики.

Напомним, что почти вся семья Пугачевой живет за границей. Единственная, кто пытается выступать в России, это Кристина Орбакайте. Однако ее концерты часто отменяют. Все остальные члены семьи примадонны живут в Латвии, Израиле и США.

Ранее сообщалось, что Киркорова грозят засудить за кражу образа другого артиста.