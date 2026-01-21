Жених ушел из церкви после громкого признания: что сделала невеста

Фото: [ День семьи, любви и верности в Подольске/Медиасток.рф ]

Жительница Австралии узнала об измене своего жениха за день до свадьбы и решила не отменять церемонию, а использовать ее для публичного разоблачения. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам женщины, накануне торжества она получила анонимное сообщение со скриншотами переписки ее будущего мужа с другой женщиной. В сообщениях мужчина обсуждал планы совместной поездки и признавался в чувствах. Часть диалогов была датирована всего несколькими днями до свадьбы.

Подруги посоветовали невесте отменить церемонию и разорвать отношения без публичного скандала. Однако она решила довести дело до конца и уличить жениха при всех приглашенных.

Во время церемонии перед алтарем женщина обратилась к гостям и объявила, что свадьбы не будет. Затем она достала телефон и вслух зачитала фрагменты переписки жениха с любовницей.

После этого мужчина молча покинул церковь. Торжество было сорвано, но бывшая невеста не стала уезжать домой. Вместо свадьбы она устроила вечеринку для друзей и родственников, которые остались поддержать ее в сложный момент.

