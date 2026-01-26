Женись или умри молодым: почему люди в паре живут на 15% дольше одиночек

Длительные стабильные отношения оказывают существенное влияние не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье, напрямую коррелируя с увеличением продолжительности жизни. Об этом заявила психотерапевт Ирина Крашкина, сославшись на результаты масштабного исследования, проведенного в азиатском регионе с участием более шестисот тысяч человек. О неочевидной выгоде создания семьи она побеседовала с РИАМО.

Согласно полученным данным, риск смертности от всех причин у одиноких людей был в среднем на пятнадцать процентов выше, чем у их ровесников, состоящих в браке, даже при учете таких факторов, как возраст и образ жизни. Специалист объясняет эту статистику комплексом взаимосвязанных поведенческих паттернов, которые формируются в паре.

Семейные люди, как правило, демонстрируют более ответственное отношение к собственному здоровью: их рацион питания чаще оказывается сбалансированным, а вредные привычки — менее выраженными. Важным фактором выступает взаимная поддержка и контроль: один из партнеров нередко выполняет роль мотиватора, напоминая о необходимости пройти плановый медицинский осмотр, поддерживая инициативу заняться спортом или отказаться от курения.

Ранее врач Джордан Хауорт назвал продукты, которые входят в «черный список» для кишечника.