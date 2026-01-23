«Женя, ты ли это?»: как личная жизнь Тарасовой неожиданно стала поводом для эфирной ошибки
Продюссер Авербух перепутал Медведеву с другой фигуристкой
Фото: [Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Путилково г. о. Красногорск/Медиасток.рф]
Во время записи телевизионного шоу «Ледниковый период» произошел казус с участием продюсера Ильи Авербуха. Комментируя события проекта, он заявил, что фигуристка Евгения Медведева недавно стала матерью, пишет Sport.
В момент озвучивания этой информации в эфире был показан видеоряд с другой участницей — фигуристкой Евгенией Тарасовой. Именно Тарасова, выступающая в шоу, родила ребенка примерно два месяца назад. Евгения Медведева в текущем сезоне проекта является членом жюри, а не участницей.
Инцидент не повлиял на ход съемок, и программа продолжилась в запланированном формате. Также было подтверждено, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вновь заняла место ведущей шоу. Ранее ее работа в этой роли в прошлых сезонах вызывала критику со стороны части зрителей и экспертов.
