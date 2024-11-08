Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных, при этом количество украинцев оказалось больше в 15 раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Василий Рогов.

Российской стороне были возвращены 37 павших, а украинской – 563. Уточняется, что 62 из них - это военнопленные, которые погибли 24 января текущего года в небе над Белгородом из-за работы украинской ПВО.

Ранее сообщалось о том, что омбудсмен Украины запросил полные списки военнопленных для совершения обмена. Это инициатива была проявлена после того, как омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила киевский режим в замедлении данного процесса.