Женщина давала ребенку коньяк и демонстрировала это в Сети

В Краснодарском крае правоохранительные органы проводят проверку после появления в социальных сетях шокирующего видео, на которых взрослая женщина дает своей маленькой дочери рюмку с коньяком. Об инциденте сообщил портал «Краснодар онлайн».

Отмечается, что шокирующий видеоролик появился в Сети в четверг, 2 октября. На видео женщина, предварительно, находящаяся в неадекватном состоянии, кричит ребенку: «Глуши. Вкусно, да?»

На другом видео, распространенном в Сети, мать демонстрирует бутылку с коньяком, из которой, по ее словам, было и налито содержимое рюмки, поставленной дочери. Видеоматериалы распространились по домовым чатам.

Известно, что инцидентом заинтересовалась полиция. В настоящее время правоохранители устанавливают личность женщины на видео. Проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

