Женщина думала, что беременна в 60: внутри нее вырос «круглый монстр»

Фото: [ Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ)/Медиасток.рф ]

В Городской больнице № 2 города Миасса хирурги провели операцию по удалению крупной опухоли яичника у 60-летней пациентки. Новообразование достигло размеров, сопоставимых с баскетбольным мячом, пишет КП .

По словам женщины, из-за растущей опухоли она испытывала ощущения, похожие на состояние на девятом месяце беременности, а также отмечала значительную одышку. Образование, увеличиваясь в размерах, смещало органы брюшной полости и оказывало давление на диафрагму, что затрудняло дыхательную функцию.

До операции результаты обследования, включая УЗИ и КТ, не позволили однозначно определить характер опухоли — доброкачественный или злокачественный. При этом уровень онкомаркеров в крови пациентки был низким. Несмотря на неясность диагноза, хирургическое вмешательство было признано необходимым из-за большого объема опухоли и ее негативного влияния на работу организма.

Операция длилась один час. Как отметил заместитель главного врача больницы Алексей Зайков, хирургам удалось удалить опухолевую массу, восстановив нормальное анатомическое положение внутренних органов. Удаленные ткани направлены на гистологическое исследование для постановки окончательного диагноза.

После операции состояние пациентки значительно улучшилось, ощущение тяжести исчезло. После недельного послеоперационного наблюдения в стационаре женщина была выписана домой.

Ранее сообщалось, что пик снегопада в столичном регионе ожидается в предрассветные часы.