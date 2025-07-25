Женщина едва не погибла после тяжелых родов
Врачи Югры спасли жизнь роженице с тяжелым кровотечением
Фото: [unsplash.com]
В Нижневартовске врачи перинатального центра провели сложную операцию, спасая жизнь молодой матери после родов. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу перинатального центра.
Пациентка поступила на плановое кесарево сечение из-за высоких рисков: беременность наступила после продолжительной борьбы с бесплодием и ЭКО. Сам плод был крупным и находился в ножном предлежании.
После операции у женщины началось массивное кровотечение. Чтобы остановить его и сохранить матку, медики применили компрессионные гемостатические швы. Эта методика позволяет сдавить стенки органа, блокируя кровопотерю без удаления матки.
Решение принимала мультидисциплинарная бригада. Комбинация консервативных мер и хирургического гемостаза дала результат.
Операция прошла успешно. Пациентку с ребенком выписали из учреждения 25 июля.
Ранее сообщалось, что в Ступино пациенту спасли кисть, перерезанную болгаркой.