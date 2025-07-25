Женщина едва не погибла после тяжелых родов

В Нижневартовске врачи перинатального центра провели сложную операцию, спасая жизнь молодой матери после родов. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу перинатального центра.

Пациентка поступила на плановое кесарево сечение из-за высоких рисков: беременность наступила после продолжительной борьбы с бесплодием и ЭКО. Сам плод был крупным и находился в ножном предлежании.

После операции у женщины началось массивное кровотечение. Чтобы остановить его и сохранить матку, медики применили компрессионные гемостатические швы. Эта методика позволяет сдавить стенки органа, блокируя кровопотерю без удаления матки.

Решение принимала мультидисциплинарная бригада. Комбинация консервативных мер и хирургического гемостаза дала результат.

Операция прошла успешно. Пациентку с ребенком выписали из учреждения 25 июля.

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