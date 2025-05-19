В Липецкой области многодетная мать приказала дочери зарезать собаку

Мать четверых детей, которая на видео приказала одной из дочерей расправиться с собакой, могут лишить родительских прав и привлечь к ответственности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

До этого в сети начали тиражировать видеозапись, на которой слышно, как женщина унижает двух дочерей и грозится нанести им ударь ногой, а еще залить кипятком. Кроме того, одну из них она понуждает взять нож и расправиться с собакой. Когда ребенок оказывается у выхода, запись заканчивается.

«С матерью, если это слово здесь вообще уместно, работают следственные органы. Решается вопрос лишения родительских прав. Ответственность наступит. Жесткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство», — прокомментировал кадры глава региона.

Ранее стало известно о том, что в Омской области мальчику понадобилась помощь медиков после того, как ему в лицо вцепился бездомный пес.