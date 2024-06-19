Женщина из Узбекистана «подарила» своего ребенка россиянке

Новоиспеченная мать, получившая чужого ребенка в руки от иностранки, пыталась убедить правоохранителей, что ребенка ей подбросили. Об этом пишет NewsTracker со ссылкой на СК по региону.

Женщина из Узбекистана передала россиянке новорожденного на воспитание и пропала. Тогда получательница пошла оформлять опеку над малышом. К ней возникли вопросы, в том числе и у правоохранителей. Получательница пыталась убедить всех в том, что ребенка ей подбросили.

Как установили следователи, иностранка и гражданка РФ изначально были в сговоре. За это обе стали фигурантками уголовного дела о совершении сделки в отношении несовершеннолетнего. Этим поступком они нарушили права ребенка, данные с рождения, а именно — на личные неприкосновенность и свободу.

Несмотря на деяние, суд приговорил горе-мам к условному сроку. Приговор вступил в силу. О судьбе ребенка уточнений нет.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе убили 12-летнюю девочку. Подозреваемый в преступлении ранее отбывал срок по тяжкой статье.