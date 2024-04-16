Женщина, которую сбил ретротрамвай в Петербурге, умерла

Вечером вторника, 16 апреля, появилась новость о смерти женщины, которую сбил ретротрамвай в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости .

Городские власти выражают глубокие соболезнования семье погибшей: медики пытались спасти ее жизнь, но этого не удалось. Петербургские власти организуют похороны погибшей, а семья получит социальную выплату. Следственные органы проводят техническую экспертизу, и результаты буду опубликованы по ее завершению. Женщине, как пишут СМИ, было 45 лет.

Напомним, что ЧП случилось на Наличной улице: женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора вместе с мужем, но ее сбил ретротрамвай. Мужчина рассказывает, что никаких громких гудков не было слышно, как и спецсигналов.