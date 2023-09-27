Женщина-легенда: мурал с портретом Инны Копец появился в Люберцах

Мурал с изображением пятнадцатикратной рекордсменки мира по вертолетному спорту Инны Копец появился на стене жилого многоэтажного дома в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Инна Копец — единственная в мире женщина, налетавшая на вертолете 11,5 тысячи часов. Пилот первого класса и мастер спорта СССР международного класса является почетным жителем Люберец. Недавно она отметила 85-летний юбилей.

Огромный рисунок, посвященный Инне Копец, создали на торце дома под номером 11А на Комсомольском проспекте к 400-летию Люберец, уточнил глава городского округа Владимир Волков.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Люберцы ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что авиастроительный комплекс в Подмосковье будет развиваться еще активнее.