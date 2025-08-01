Женщина на «Мерседесе» сбила неосторожного прохожего на трассе М-4

Утром, 31 июля, в Тульской области 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Мерседес Бенц», совершила наезд на 60-летнего пешехода. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ».

Инцидент произошел на 220-м километре автодороги М-4 «Дон» в Узловском районе. Пострадавший мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате столкновения он получил травмы различной степени тяжести и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее были раскрыты подробности жесткого ДТП с пострадавшими на трассе М-5.