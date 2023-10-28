Женщина ногами избивала пенсионерку прямо на детской площадке в Краснодаре

Полиция проверяет инцидент на детской площадке в Краснодаре, где 31-летняя женщина избивала ногами 73-летнюю пенсионерку. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости .

Ранее видео драки появилось в сети: женщина подходит к бабушке, которая сидит на лавочке, валит ее на землю и начинает избивать руками и ногами. Будет проведена экспертиза, которая установит степень тяжести повреждений не только пенсионерки, но еще и ребенка.

Как выяснилось, молодая женщина так поступила после того, как старший сын сообщил о инциденте с его братом: по словам подростка, эта пенсионерка сначала ударила младшего брата, когда мама на время вернулась домой. Полиция и соответствующие органы проведут проверку случившегося.